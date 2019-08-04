الإرهاب الجنسي

2019/08/04 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعيتعودت بلدان شرق أوسطية وعربية حين النظر الى ظاهرة ممارسة الجنس غير القانونية بالإتفاق بين الرجل والمرأة على تحميل المرأة المسؤولية الأكبر، وبالتالي يتم قتلها، بينما تتكفل عشيرة الرجل بدفع مبلغ من المال، ويعود الى حياته الطبيعية، في حين إن موازين العدالة تفرض أن يكون الطرفان في مستوى واح...

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