2019/08/04 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



قال رئيس محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب ببغداد القاضي أحمد الحريثي، الأحد، إن ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن تفاصيل “مثيرة” عن محاكمة “الدواعش” الفرنسيين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن تفاصيل “مثيرة” عن محاكمة “الدواعش” الفرنسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).