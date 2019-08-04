2019/08/04 | 17:42

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي ، الاحد، أن افتتاح مطار بغداد الدولي امام حركة المسافرين سيتم اعتبارا...

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