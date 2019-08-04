2019/08/04 | 17:42
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
افتتاح مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي ، الاحد، أن افتتاح مطار بغداد الدولي امام حركة المسافرين سيتم اعتبارا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
افتتاح مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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