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افتتاح مطار بغداد الدولي


افتتاح مطار بغداد الدولي
2019/08/04 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي ، الاحد، أن افتتاح مطار بغداد الدولي امام حركة المسافرين سيتم اعتبارا...

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