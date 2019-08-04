السفير الأمريكي: رصدنا 2.2 مليار دولار لمساعدة العراق بمرحلة ما بعد داعش

2019/08/04 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، الأحد، حجم المبالغ التي رصدتها بلاده لمساعدة العراق بمرحلة ما بعد داعش.

وقال تولر، في جلسة حوارية صحفية حضرها مراسل “كلكامش برس”، إن “لدينا موازنة مخصصة لمساعدة العراق، وخصوصاً المكونات التي عانت من داعش”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة خصصت 2،2 مليار دولار لساعدة العراق وإعادة إعماره، خصوصاً المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش”، لافتاً إلى أن واشنطن قدمت “أكثر من ٣٢٠ مليون دولار لمناطق سهل نينوى”.

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