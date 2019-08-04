تولر: ليست جميع “المؤسسات” الحاملة للسلاح خاضعة لسلطة الحكومة العراقية

2019/08/04 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعرب السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، الأحد، عن قلقه بسبب وجود مؤسسات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة العراقية.

وقال تولر، في جلسة حوارية صحفية حضرها مراسل “كلكامش برس”، إن “مصالحنا في المنطقة تخدم علاقتنا مع العراق، ولكن في شهر آيار الماضي لاحظنا أن هناك بعض المجاميع حاولت تهديد السفارة وتقليل أعداد موظفيها”.

وأضاف “ندرك تفهم الحكومة العراقية قلقنا، ورغبتها بتقديم المساعدة لنا”،مستدركاً “ولكن ليست كل المؤسسات التي لديها اسلحة هي خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية”.

وأوضح أنه “لدينا في السفارة من الدبلوماسيين ما يكفي في البعثة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الامريكية في العراق”، مشيراً إلى أن “ولا تزال السفارة الأمريكية هي الأكبر في العالم والمنطقة”.

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