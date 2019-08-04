رئيس برشلونة: ميسي الافضل في تأريخ كرة القدم

2019/08/04 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أشاد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بالفريق الأول بعد الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وقال رئيس برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، “لدينا فريق قوي وطموح يقوده ميسي اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم”.وأضاف: “برشلونة لديه تحدي كبير يتمثل في الاستمرارية بالمنافسة على البطولات المختلفة للفوز […]

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