لأول مرة.. السعودية تستخدم “الروبوت” في الحج

2019/08/04 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

تستعد وزارة الصحة السعودية، لإطلاق تقنية الاستشارات الطبية بين الأطباء باستخدام جهاز "الروبوت" لأول مرة في موسم الحج بالمستشفيات، والقوافل المتحركة، والمراكز الصحية، في مشعر منى.

وتتيح التقنية الحديثة من تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين المطلوبين تقديم الاستشارة من أي موقع بالمملكة، والوصول الافتراضي لأي مستشفى في منى، كما تمكنهم من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض.



وذلك بحسب "بوابة الأهرام".

وتضاف إلى إمكانات هذه التقنية تقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي، وعبر شبكة الجيل الرابع، حيث تم تدريب الأطباء من داخل المشاعر، ومن خارجها في مدينتي الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويمكن جهاز الروبوت "Robo Doctor" بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب، وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، وغيرها من الأدوات التي تمكّن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

كما يتميز الروبوت بكاميرا ذات دقة عالية تمكّن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين معتمدة طبياً، تمكن الطبيب من قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية ويشمل ذلك الصور الإشعاعية.

ويشكل إدخال هذه الخدمة إضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين، وتسهل توفير أفضل خدمة ممكنة، في جميع المرافق الصحية أينما كانت.

بغداد اليوم

كشف عضو مجلس بغداد، معين الكاظمي، الأحد 4 اب 2019، عن توجيه المجلس كتابا لوزارة الداخلية بخصوص اقالة قائد شرطة بغداد اللواء علي الغريري، مؤكدا ان المجلس اعتبر اقالة الغريري ليست من صلاحيات وزير الداخلية.

وقال الكاظمي في حديث لـ( بغد

بغداد اليوم - بغداد

شدد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، قصي عباس، الأحد (4 آب 2019) على ضرورة عزل الموقوفين حسب نوع قضاياهم، وعدم زجهم بسجن واحد باعتباره "خطأ فادح" والابتعاد عن توقيف المطلوبين منهم لفترات طويلة بمراكز الشرطة.

وقال ع

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، الأحد، 04 آب، 2019، عن وجود اتفاق بين كتلة بدر ودولة القانون وسائرون، حسم تسمية محافظ جديد للديوانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "تصويتا سريا، جرى خلال اجتماع تداولي بين كتلة بدر والقانون، وسائرون، ضم 1

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