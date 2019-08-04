لاعب يمني يجري تداخلاً جراحياً للزائدة تكفل بها اتحاد الكرة 

2019/08/04 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / اعلام اتحاد الكرة اجرى لاعب المنتخب الوطني اليمني الشقيق، علاء الدين عمر، ظهر اليوم في احدى مستشفيات محافظة كربلاء المقدسة، تداخلا جراحيا للزائدة الدودية بعد احساسه بالآم صباح اليوم .وقال عضو اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمباريات المجموعة الاولى : ان اللاعب اليمني علاء الدين عمر نقل الى مستشفى الامام

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