التخطيط تبحث مع مجلس الدولة تعزيز البعد التشريعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

2019/08/04 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الدولة سامية كاظم سبل تعزيز البعد التشريعي في التنمية المستدامة، والإجراءات التي يمكن مواءمتها بين الوزارة والمجلس بما يحقق تنمية اقتصادية فاعلة وتمكين أكبر للقطاع للخاص".

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