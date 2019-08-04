2019/08/04 | 17:51

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القانونية النيابية: ضرورة تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية

شدد عضو اللجنة القانونية، سليم همزة، اليوم الاحد، على ضرورة تعديل

قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدستور العراقي، فيما بين ان"

الفصل التشريعي الثالث سيشهد تعديل القانون".وقال همزة، ان "قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015،

يجب ان تجري عليه التعديلات الدستورية في بعض فقراته".وأضاف، انه "يجب تعديل القانون والأخذ بالآراء الرصينة التي من شأنها

تنظيم العمل السياسي، وتثبيت ركائز النهج الديمقراطي في البلاد".وأوضح، ان "اللجنة القانونية ستعمل على مراجعة الفقرات والمواد الخاصة

بهذا القانون قبل اجراء التعديل عليه وإشراك المنظمات الأكاديمية

المختصة بهذا الموضوع"، مؤكدا انه " من أولى اهتمامات اللجنة في الفصل

التشريعي الثالث النظر في القانون والعمل عليه".

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