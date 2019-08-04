إيران تسعى لفتح فروع لشركاتها التجارية في العراق

2019/08/04 | 17:52

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( المستقلة ) / علي النصر الله /.. أعلن القنصل العام للجمهورية الإسلامية الايرانية في محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن إيران تسعى لفتح فروع لشركات تجارية في العراق وكربلاء وإمكانية تصدير البضائع ذات الجودة العالمية .

وقال مير مسعود حسينيان لـــ ( المستقلة ) إن ” العلاقات التجارية بين البلدين وبالتعاون ما بين القطاعين الخاص الإيراني والعراقي ستتحسن اكثر ، وهذا ما نسعى اليه من خلال افتتاح فروع لشركات إيرانية تجارية ، وامكانية تصدير البضائع الايرانية ذات الجودة العالية وحسب المعايير التي يحددها التاجر العراقي “،

وبين إن “القنصلية ستبذل جهودها في انهاء الصعوبات التي تقف بوجه رجال الاعمال والتجار والمستثمرين العراقيين “.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة محافظة كربلاء نبيل الانباري لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته للقنصلية الايرانية “أهمية تفعيل مجالس رجال الأعمال الثنائية وخاصة مجلس الأعمال العراقي ، الإيراني “.

وأشار الانباري الى إن “غرفة تجارة كربلاء لديها الرغبة بتعزيز العلاقات بين أيران والعراق من خلال ايجاد فرص استثمارية للشركات الإيرانية بإنشاء مصانع في كربلاء والمحافظات وتشغيل الأيادي العاملة العراقية ، كذلك استعداده لمساعدة الشركات الإيرانية بتهيئة بيئة استثمارية ناجحة لتنمية التجارة وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص العراقي والإيراني .

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