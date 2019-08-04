طالبة سادس اعدادي من ذي قار تتعرض الى كارثة كبيرة وللسنة الثانية على التوالي.. تعرف على التفاصيل

2019/08/04 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق شكا والد احد الطالبات في السادس الاعدادي الفرع الاحيائي، من محافظة ذي قار، من حصول ابنته على نتيجة صفر في امتحانات البكالوريا وللسنة الثانية على التوالي.وقال والد الطالبة في مناشدة وصلت الى “يس عراق”، “انا والد الطالبة ( ام البنين يوسف عبد الواحد ) إحدى طالبات السادس الإحيائي في (ثانوية […]

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