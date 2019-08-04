سلطة الطيران تعلن افتتاح مطار بغداد الدولي في أول ايام عيد الأضحى

2019/08/04 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … بينت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم الأحد ، أن افتتاح مطار بغداد الدولي امام حركة المسافرين سيتم اعتباراً من أول ايام عيد الأضحى المبارك والذي سيكون ذلك افتتاحاً أولياً لعملية فتح المطار من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الواحدة صباحاً.وذكرت في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه […]

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