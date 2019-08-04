2019/08/04 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال بيان للوزارة , ان "لقاءا جمع المدير الاممي علي برير، مع الشواني، تمخض عنه الخروج بخطة لمكافحة المخدرات، بالاضافة الى ارسال خبراء لدائرة الاصلاح العراقية من اجل عقد دورات تاهيلية للمدربين".

كما وابدى مكتب الامم المتحدة استعداده لــ "تجهيز احتياجات دائرة الاصلاح من جميع النواحي، ومنها المستلزمات الصحية وتوفير ورش عمل وندوات تاهيل نفسي للمدمنيين من النزلاء".

انتهى .



أ .



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل العراقية تضع خطة بالتعاون مع الامم المتحدة لمكافحة المخدرات في البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل العراقية تضع خطة بالتعاون مع الامم المتحدة لمكافحة المخدرات في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).