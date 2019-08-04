الداخلية : ضبط 523 الف امبولة لمادة طبية محظورة في نينوى

2019/08/04 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المفتشية في بيان لها ، نسخة منه، ان "مفرزة مشتركة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومديرية شرطة النصر تمكن من ضبط 523 ألف أمبولة من مادة Ampiclox الدوائية الممنوع بأمر وزارة الصحة من البيع والتدوال في أحد المذاخر محافظة نينوى".واضافت انه "جاء منع وزارة الصحة العراقية لبيع هذا النوع من الدواء في الصيدليات والمذاخر الطبية لخطورتها واضرارها بالصحة والسلامة العامة".

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