وزير الإسكان  يمنح حكومة كربلاء صلاحيات مهمة لتنفيذ المشاريع المتلكئة

2019/08/04 | 17:56

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( المستقلة ) / علي النصر الله / ..منح وزير الاعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني ، اليوم الاحد ، صلاحيات مهمة الى حكومة كربلاء المحلية لتنفيذ المشاريع المتلكئة والإسراع بها .

وقال ريكاني في مؤتمر صحافي عقد في محافظة كربلاء حضرته ( المستقلة ) إن “الوزارة بحثت مع حكومة كربلاء المحلية المشاريع المتلكئة والمشاريع غير المستلمة بسبب عدم انجازها بالكامل “،

وبين إن “المشاريع المتلكئة تضمنت مشروع ماء كربلاء الموحد ومشروع مجاري كربلاء والهندية والخيرات “.

وأضاف كما بحثنا “مشروع الجزيرة 1 والجزيرة 2 الخاص ببناء الوحدات السكنية للمواطنين وتم معالجة مشكلة هذا المشروع ، بتنفيذه من خلال شركة استثمارية “.

وتابع إن “الوزارة ناقشت مع حكومة كربلاء أيضا موضوع الاحياء العشوائية والاحياء الزراعية ضمن مركز المدينة “،

وأكد إن “الوزارة أعطت كربلاء صلاحيات مهمة من مبدأ تكامل العمل لتنفيذ المشاريع المتلكئة والإسراع بها خدمة للمواطنين “.

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