إنطلاق فعاليات معرض النصر الكبير للحرف اليدوية في كربلاء

2019/08/04 | 17:56

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( المستقلة ) / علي النصر الله /..



انطلقت،اليوم الاحد، فعاليات معرض “النصر الكبير” للصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية على ارض معرض كربلاء الدولي ولمدة ستة أيام .

وقال مدير معرض كربلاء الدولي ميسر الحكيم لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “معرض الحرف اليدوية يضم العديد من الأجنحة الخاصة ” ، مبينا بأنه “مجاني ولا تستوفي الجهة المنظمة اية أجور من المشاركات فيه “.

وأشار الى إن “النساء المشاركات في المعرض هن من أسر الشهداء والعوائل المتعففة، وهو ما حدا بإدارة المعرض الى تقديم التسهيلات لهن بهدف مساعدتهن على إبراز منتجاتهن وترويجها للزبائن “.

واوضح إن “الحرف اليدوية واجهت منذ سنوات إهمالا بسبب زيادة حجم الاستيراد وهو الأمر الذي اعتبره سببا في تراجع اهتمام المستهلكين بما ينتجه اصحاب الحرف اليدوية “.

وأضاف إن” إعادة الإهتمام بالحرف اليدوية يتطلب دعما حكوميا وشعبيا لمساعدة اصحابها على الاستمرار”.

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