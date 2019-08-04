شركة الموانئ تناقش إعداد تعرفة للعوائد والاجور الجديدة في موانئها لعام 2020

2019/08/04 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الشركة العامة لموانئ العراق تعرفة العوائد والأجور الجديدة في موانئها لعام 2020.وذكر اعلام الشركة ” في بيان ” ان اجتماعا عقدته لجنة تعرفة العوائد والأجور لموانئ العراق برئاسة مدير الشؤون البحرية الكابتن حسين ظيغم بحضور عدد من مديري الموانئ والأقسام والمختصين في إعداد تعرفة عام 2020.واضاف البيان ” تم خلال الاجتماع بحث […]

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