2019/08/04 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف وزير الداخلية الى تغيير القادة الأمنيين والضباط الذين مضى على تسنمهم مناصبهم اكثر من أربع سنوات، مشيدة بإقالة قائد شرطة بغداد وعدد من القادة الأمنيين على خلفية هروب سجناء من مركز شرطة القناة.

وقالت نصيف اليوم :” في الوقت الذي نشيد فيه بالإجراء الذي اتخذه وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة بغداد وعدد من الضباط على خلفية هروب السجناء من مركز شرطة القناة، نؤكد انه آن الاوان للمجيء بوجوه جديدة وشخصيات كفوءة لقيادة الامن في العاصمة بغداد من الضباط المهنيين وأصحاب الخبرة “.

وبينت انه :” لا مجاملة في بقاء المتقاعسين والمتهاونين في مناصبهم ” ، داعية الى :” تغيير القادة والضباط الذين مضى على تسنمهم مناصبهم اكثر من اربع سنوات لأن بقاءهم فيها هو باب من ابواب الفساد “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تدعو وزير الداخلية لتغيير القادة الذين امضوا اكثر من ٤ سنوات في مناصبهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تدعو وزير الداخلية لتغيير القادة الذين امضوا اكثر من ٤ سنوات في مناصبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).