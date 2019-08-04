مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات إنزال جوي في كركوك

2019/08/04 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

نفذ جهاز مكافحة الارهاب، عمليات إنزال جوي في مناطق “غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي” بمحافظة كركوك، أسفرت عن قتل عدد من الارهابيين والعثور على اسلحة ومتفجرات.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق (غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي)”.

وأضافت، انه “أسفرت هذه العملية التي اطلق عليها (الفجر الجديد) عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والاحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والانفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الارهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة”.





وأوضح البيان، انه “تأتي هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق، وسنوافيكم تفاصيل أكثر عن هذه العملية لاحقاً”.

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