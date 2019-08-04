2019/08/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أجرى لاعب المنتخب الوطني اليمني، علاء الدين عمر، ظهر اليوم الأحد، في احدى مستشفيات محافظة كربلاء المقدسة، تداخلاً جراحياً للزائدة الدودية بعد احساسه بالآم صباح اليوم .وقال عضو اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمباريات المجموعة الاولى يحيى كريم في بيان لاتحاد الكرة، تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إن “اللاعب اليمني علاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب يمني يجري تداخلا جراحيا للزائدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب يمني يجري تداخلا جراحيا للزائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).