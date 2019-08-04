2019/08/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتباراً من اول ايام عيد الاضحى..سلطة الطيران تعلن فتح طريق مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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