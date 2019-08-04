تركيا تنوي شن عملية شرق الفرات

2019/08/04 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت تركيا، اليوم الاحد، عزمها على شن عملية شرق الفرات، مخبرةً كلا من واشنطن وموسكو بذلك.

وقال الرئئيس التركي رجب طيب اردوغان، في كلمة اثناء افتتاحه لاحد الجسور الهامة في تركيا، إن "قواتنا سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا وأبلغنا روسيا و الولايات المتحدة الامريكية بذلك"، لافتاً ان "القوات التركية قامت مسبقاً بعمليات في عفرين وجرابلس والباب".

وهدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، الشهر المنصرم، بشن عملية عسكرية شرق الفرات في سوريا، إن لم يتم إعلان منطقة آمنة هناك، وإذا استمرت أخطار هذه المنطقة تهدد تركيا.انتهى/س

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