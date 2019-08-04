حادث مروري مروع لاحد لاعبي المنتخب اليمني في كربلاء

2019/08/04 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب المنتخب الوطني اليمني الشقيق علاء الدين عمر، اليوم أحد، حادث مروع اثناء نقله الى احدى مستشفيات محافظة كربلاء المقدسة، بعد احساسه بالإم صباح اليوم الاحد.وقال عضو اتحاد الكرة نائب رئيس اللجنة المنظمة لمباريات المجموعة الاولى في بيان، ان "اللاعب اليمني علاء الدين عمر نقل الى مستشفى الامام الحجة عليه السلام نتيجة احساسه بالآم في منطقة البطن وبعد المعاينة تقرر اجراء تداخل جراحي بأقصى سرعة نتيجة التهاب حاد في الزائدة الدودية".

وأضاف، ان "اللاعب في صحة جيدة الآن بعد اجراء العملية، اذ تمت زيارته من قبل رئيس اللجنة المنظمة، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، السيد علي جبار، الذي وجه بتحمل الاتحاد نفقات العملية كافة".

وأشار الى، ان "سيارة الاسعاف التي نقلت اللاعب اليمني علاء الدين عمر بمعية مرافق الوفد وطبيب المنتخب قد تعرضت الى حادث مروع خرج منه الجميع بالسلامة مع اضرار مادية كبيرة جدا.



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