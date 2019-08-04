2019/08/04 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

استغربت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، من إجراء اللجان التحقيقية بأخذ إفادة عميل “السي اي ايه” عب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع النيابية: إفادة عميل المخابرات الأمريكية الثاني جرت عبر الهاتف وأدانت الفلاحي!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع النيابية: إفادة عميل المخابرات الأمريكية الثاني جرت عبر الهاتف وأدانت الفلاحي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).