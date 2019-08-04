2019/08/04 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..توفي،اليوم الاحد، المنظر السياسي والرجل الثاني في الخمير الحمر نون شيا عن 93 عاما، كما نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم المحكمة الكمبودية التي أدانته بتهم “الابادة” و”جرائم ضد الانسانية”.

وقال المتحدث نيث فيكترا “نحن قادرون على تأكيد وفاة المتهم نون شيا… مساء الرابع من آب/أغسطس 2019″، ولم يحدد اسباب الوفاة.

كان شيا أحد ابرز قادة الخمير الحمر الذين اباد نظامهم نحو مليوني شخص بين 1975 و 1979.

وفي العام 2014، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وتم تثبيت هذا الحكم عام 2016 خلال الاستئناف.

دين شيا كذلك عام 2018 بتهمة “إبادة” الفيتناميين ومجموعة “شامس” وأقليات دينية أخرى.

ولا تتعلق هذه التهمة بعمليات القتل، سواء أكانت جماعية ام لا، للخمير بأيدي الخمير لان الأمم المتحدة لا تعتبر ذلك إبادة جماعية.

وشيا من مواليد 7 تموز/يوليو 1926 في مقاطعة باتامبانغ (شمال غرب)، ودرس القانون في جامعة ثاماسات المرموقة في بانكوك من 1941 إلى 1948.

وانضم إلى حركة الشباب التابعة للحزب الشيوعي التايلاندي، ثم ذهب الى كمبوديا حيث التحق بالمقاومة ضد الاستعماري الفرنسي.



وساعد عندئذ مع بول بوت (توفي عام 1998) في تنظيم الحزب الشيوعي في كمبوديا.

ولم يعتقل شيا إلا العام 2007.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المنظر السياسي للخمير الحمر نون شيا عن 93 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المنظر السياسي للخمير الحمر نون شيا عن 93 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).