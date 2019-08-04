تدمير مضافات وأنفاق لداعش بعملية أمنية في عمق صحراء جزيرة نينوى

2019/08/04 | 18:17

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، تدمير عدد من المضافات والأنفاق التابعة لتنظيم داعش، بعملية...





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