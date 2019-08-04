الدوما: أمريكا تسعى إلى تسليم الأسلحة النووية الروسية وحل جيش البلاد

2019/08/04 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ ترجمة..علق نائب في مجلس الدوما في القرم، على بيان وزير الخارجية الامريكي بومبو بشان شبه جزيرة القرم حول الحاجة إلى إعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا واصفا اياها بغير الصادقة على الإطلاق.وقال روسلان بالبيك لصحيفة “إزفستيا” ترجمته عن الروسية وكالة / المعلومة /، “أن واشنطن لا تهتم بمن يملك المنطقة ، بل ان […]

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