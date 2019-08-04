الحشد والشرطة ينفذان عملية تفتيش وتطهير جنوب سامراء

2019/08/04 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، عملية تفتيش وتطهير في مناطق جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

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