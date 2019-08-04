الدفاع المدني يخمد حريقاً في كلية طب الأسنان في بغداد

2019/08/04 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخمادها حريقاً اندلع في الجامعة العراقية كلية طب الأسنان في بغداد.

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