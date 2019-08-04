وزير الخارجية المصري من بغداد : ناقشنا اعداد اليات دورية للاجتماعات المشتركة سياسيا واقتصاديا

2019/08/04 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان الاجتماع الثلاثي المشترك لوزراء خارجية دول العراق ومصر والاردن ، ناقش اعداد اليات دوريـة للاجتماعات المشتركة على المستويين السياسي والاقتصادي ./انتهى

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