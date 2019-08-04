وزير الخارجية : الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجيـة جاء بتوجيـه من قادة الدول لتعزيز التعاون المشترك

2019/08/04 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم ان الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والاردن جاء بتوجيه من قادة تلك الدول لتعزيز التعاون المشترك للمرحلـة المقبلة ./انتهى

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