منتسبو شرطة القناة بالملابس الداخلية.. استياء شعبي من المظهر.. تعرف اكثر بالصور

2019/08/04 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بموجة من الاستياء على ظهور منتسبي مكافحة المخدرات في مركز شرطة القناة خلال هروب السجناء بالملابس الداخلية واجسامهم البدنة.وتساءل الكثير من الناشطين عن وجود هؤلاء المنتسبين بداخل المركز ودورهم وهم يرتدون الملابس الداخلية في المركز ومن دون ارتدائهم القيافة العسكرية ولا حمل السلاح وبعض الناشطين […]

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