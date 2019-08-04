2019/08/04 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” من أحياها فكأنما احيا الناس جميعا” بهذه الاية الكريمة يبدئ الطبيب المتقاعد “طارق محمد نصيف ” لوحة الدلالة وتعريف اسمه الطبي والشهادات الحاصل عليها ، بدءً من شهادة الطب في جراحة الانف والاذن والحنجرة وليس انتهاءاً بطب الطيران والفضاء، “العهد نيوز” تكشف حقيقة أزهد أجرة فحص للمرضى بالعراق او ربما بالعالم.في زمن ارتفاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيب عراقي اجرة معاينته للمرضى 250 دينار فقط ! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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