تركيا تبدأ ملء سد إليسو.. والعراقيون مهددون بالعطش والموت

2019/08/04 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل * تركيا بدأت في ملء خزانها الضخم سد اليسو لتوليد الكهرباء على نهر دجلة ، رغم الاحتجاجات على ملء

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