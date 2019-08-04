إطلاق نار قرب متنزه في شيكاغو يسفر إصابة 7 أشخاص

2019/08/04 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت شرطة شيكاغو إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، جراء إطلاق النار الذي استهدف مجموعة من المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة اليوم الأحد.

وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات.ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الاعتداء.وذكرت تقارير إعلامية أن حادث إطلاق نار آخر حصل في منطقة بين الشارعين الـ18 وKeeler Avenue.وقال رئيس المكتب الإعلامي لشرطة المدينة، عبر "تويتر": "الساعات الـ24 مأساوية لبلادنا.



وأفكارنا وتعازينا لكل المتضررين من هذا العنف الذي لا معنى له.



في شيكاغو، نحقق في حادثتين لإطلاق النار..



في منطقة أوغدن"، مضيفا أن الشرطة تحقق في ما إذا كانت هناك صلة بين هذين الحادثني وعمليتي إل باسو أو دايتون.ويأتي الهجومان في شيكافو بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل وجرح العشرات، حيث لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.وتعالت الأصوات المطالبة بضبط أفضل لبيع الأسلحة في الولايات المتحدة.وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار مماثلة مرارا، حيث حمل السلاح قانوني، وهي تطال مدارس أو أماكن عبادة وعمل وترفيه ومتاجر.

انتهى.ص.هـ.ح.

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