عبد المهدي يستقبل وزيري الخارجية المصري والأردني

2019/08/04 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجتمع، اليوم الأحد، وزراء خارجية العراق محمد علي الحكيم والمصري سامح شكري والاردني أيمن الصفدي في بغداد.وأكد المجتمعون على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وخفض التصعيد في المنطقة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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