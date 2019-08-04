كرار جاسم يخرج عن صمته ويعلق على مفاوضات تجديد عقده مع الشرطة

2019/08/04 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… علق لاعب نادي الشرطة، كرار جاسم، على مفاوضات تجديد عقده مع القيثارة الخضراء لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال جاسم لـ /المعلومة/، “الى الان لم اتوصل الى اتفاق مع ادارة الشرطة، بسبب العقد غير المرضي”، مضيفا “كنت المحترف الاغلى في ايران لمدة اربع سنوات والان ادارة الشرطة تفاوضني كأني لاعب شاب”.وبين بالقول، […]

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