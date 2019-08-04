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إيران: سنفتح حسابات بنكية لكافة التجار الإيرانيين بالإمارات رغم العقوبات الأمريكية


إيران: سنفتح حسابات بنكية لكافة التجار الإيرانيين بالإمارات رغم العقوبات الأمريكية
2019/08/04 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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