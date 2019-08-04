عالية نصيف تدعو الى تغيير القادة الذين مضى عليهم اكثر من ٤ سنوات في مناصبهم الامنيـة

2019/08/04 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعـت النائب عالية نصيف الى تغيير القادة الأمنيين والضباط الذين مضى على تسنمهم مناصبهم اكثر من أربع سنوات ، فيما اشادت بخطوة وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة بغداد على خلفية هروب سجناء من مركز شرطة القناة .وقالت نصيف ” في الوقت الذي نشيد فيه بالإجراء الذي اتخذه وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة بغداد وعدد […]

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