الدفاع تعلن عن نتائج العملية الامنية في جزيرة نينوى

2019/08/04 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن تنفيذ بعملية أمنية في عمق صحراء جزيرة نينوى بقيادة فرقة المشاة.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "العملية أدت الى تدمير مضافات وأنفاق لداعش في عمق صحراء جزيرة نينوى"، لافتاً الى ان العملية نفذت من قبل قيادة فرقة المشاة العشرون،في صحراء جزيرة غرب قضاء البعاج، بأشراف مباشر من قبل قائد الفرقة اللواء الركن شيرزاد عزيز رشيد، وقطعات لواء المشاة الستون وفوج استطلاع وفوج مغاوير الفرقة".

وأضاف، أن "تدمير وردم جميع المضافات من قبل الجهد الهندسي للفرقة"، لافتاً الى ان "نتائج العملية كانت العثور على اكثر من 5 انفاق ومضافات، كانت تستخدم من قبل عناصر داعش الإرهابي".

ونوه الوزارة في البيان، أالى انه "بعد ورود معلومات دقيقة من قبل الجهد الاستخباري التابع لقيادة فرقة المشاة العشرون تمت المباشرة بالعملية".انتهى/س

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