السجناء الهاربون يحلقون لحاهم ويغيرون وجوههم للهرب إلى المحافظات الأخرى!

2019/08/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، الاحد، عن محاولات يقوم بها الهاربون من سجن القناة شرقي العاصمة بغداد، للهرب والوصول إلى المحافظات الاخرى.

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