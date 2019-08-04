2019/08/04 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الأحد، باطلاق مخصصات مضخات المياه المتوقفة والسعي للقيام بحملة وطنية واعلامية للحفاظ على مصادر المياه.وقال مكتب عبد المهدي في بيـان وتلقته وكالة صدى، إن “رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لأعضاء لجنة الحملة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه من التلوث المنبثقة عن الأمر الديواني ( ٩٩) لسنة ٢٠١٨ ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يوجه باطلاق الأموال لمضخات معالجة المياه المتوقفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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