2019/08/04 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد المتحدث الرسمي للأمن العام في السعودية، أنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج، أعيد ما يقارب من 10 آلاف شخص، لا يحملون تصاريح رسمية لأداء فريضة الحج.وأشار المسؤول السعودي، إلى أن “الحملة تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تغلق باب الحج أمام 10 آلاف شخص المركز الخبري الوطني.

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