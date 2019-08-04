الزاملي:عمليات تهريب السجناء لن تكون الاخيرة ما لم يكن هناك رادع

2019/08/04 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا ينوز/..اشار النائب السابق حاكم الزاملي، الاحد، الى إن عملية تهريب السجناء في العراق مستمرة وليست الأولى او الاخيرة فقد سبق ان هرب سجناء تنظيم القاعدة الإرهابي من عدة سجون في العراق.وقال الزاملي، بتصريح تابعته /ميديا نيوز /إن “ان السبب الرئيس وراء سقوط ثلث الاراضي العراقية بيد عصابات داعش الارهابية بعد ٢٠١٤ هي […]

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