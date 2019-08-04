الأمن النيابية: التصريح الذي يفيد باختراق جهازيّ الأمن الوطني ومكافحة الارهاب يعبر عن وجه نظر صاحبه فقط

2019/08/04 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..دعى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، الأحد، أعضاء اللجنة إلى توخي الحذر في تصريحاتهم، لأنهم يعبروا عن وجهة نظر أمنية خاصة.وقال حيدر، بتصريح تابعته /ميديا نيوز /انه”تم مؤخراً سماع تصريح من قبل أحد اعضاء لجنة الأمن والدفاع بخصوص اختراق جهازيّ الأمن الوطني ومكافحة الارهاب من قبل المخابرات الأمريكية […]

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