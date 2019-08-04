مانشستر سيتي يهزم ليفربول ويتوج بدرع الاتحاد الإنجليزي

2019/08/04 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نجح نادي مانشستر سيتي الذي يدربه الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا، في الفوز ضد نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني المتألق يورجن كلوب، ليتوج الريدز بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتوج نادي مانشستر سيتي ببطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز على حساب نادي ليفربول عن طريق ركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1عصر اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي الشهير.وجاء الهدف الأول في اللقاء لصالح بطل الدوري الإنجليزي نادي مانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج الذي يعيش أفضل فتراته مع السيتيزن منذ وصوله، في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.وبعد محاولات قوية وخطيرة من نادي ليفربول على مرمى الخصم مانشستر سيتي لتسجيل هدف التعادل، نجح المدافع الألماني المتألق جويل ماتيب في تعديل النتيجة لصالح الريدز في الدقيقة 78.جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي هو أخر من حقق لقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث فاز في العام الماضي على حساب الفريق اللندني تشيلسي بنتيجة 2-0، والذي سجلهما حينها المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو.انتهى

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