عبد المهدي يبحث حماية مصادر المياه من التلوث ويوجه بهذا الامر

2019/08/04 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، اجتماعا لأعضاء لجنة الحملة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه من التلوث المنبثقة عن الأمر الديواني {٩٩} لسنة ٢٠١٨.

وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان مكتب عبد المهدي الاعلامي الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، بحث "الواقع البيئي وجهود معالجة تلوث مصادر المياه والأنهر وترشيد الاستهلاك والمشاريع المنجزة وتأهيل المعطلة وماتم انجازه في الاشهر السابقة والخطط المستقبلية وحملات التوعية اللازمة".وأكد رئيس الوزراء على "أهمية موضوع حماية مصادر المياه من التلوث وضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية التي يستحقها ، والعمل على تسريع انجاز المشاريع وتأهيل وتشغيل محطات المعالجة المعطلة".ووجه عبد المهدي بتقديم "دراسة عاجلة عن جميع المحطات المتوقفة لغرض كسب الوقت واطلاق التخصيصات المالية اللازمة ، كما وجه بإشراك الحكومات المحلية والجامعات والمراكز البحثية والمجتمعية كافة بهذا الجهد وتلقي الحلول والمقترحات لمعالجة التلوث البيئي ، داعيا الى حملة توعية اعلامية من أجل الحفاظ على مصادر المياه وحمايتها من التلوث ، كما اشاد بجهود الوزارات والجهات العاملة في هذا الملف ومراقبتها للأداء من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الوزارة" .وحضر الاجتماع "وزير الصحة والبيئة علاء عبدالصاحب العلوان ، ووكلاء وزارات الصحة والمالية والتخطيط والاسكان والاعمار والبلديات والزراعة ، والصناعة والمعادن ، والكهرباء ، ومدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في امانة بغداد ، ومدير عام التوعية والاعلام البيئي ، والصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة، وعدد من المديرين العامين لدائرة الماء في وزارة الاسكان ،وديواني الوقفين الشيعي والسني وممثلون عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ومنظمات المجتمع المدني وهيئة المستشارين" .انتهى

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