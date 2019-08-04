قائمقام بعقوبة يوجه أنذار نهائي لأصحاب المهن الصناعية بالمدينة

2019/08/04 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

باشرت قائمقامية قضاء بعقوبة ،اليوم الأحد، حملة توجيه الانذار الاخير لاصحاب المهن الصناعية لنقل محالهم خارج مدينة بعقوبة الى الحي الصناعي وذلك بعد

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