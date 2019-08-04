2019/08/04 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن فتح الجزء المغلق من طريق محمد القاسم الخميس المقبل.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “طريق محمد القاسم السريع سيفتح الجزء المغلق منه حالياً يوم الخميس”.وأضاف أنه “سيبقى ممر الدخول من النهضة صعوداً باتجاه ملعب الشعب والنزول باتجاه تقاطع قرطبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخميس المقبل موعدا لفتح الجزء المغلق من سريع محمد القاسم وكالة خطوة برس.

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